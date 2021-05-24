شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قررت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة المصري، تأجيل مباراة السوبر بين النادي الأهلي بطل الدوري والكأس وطلائع الجيش وصيف الكأس، التي كان مقرراً لها يوم الأول من يوليو/ تموز المقبل لأجل غير مسمى، وذلك بعد التعديلات التي طرأت على جدول الدوري مؤخراً، وخاصة في الأسابيع ال 26 و27 و28 من عمر المسابقة.

وعقدت اللجنة اجتماعاً مع كل من حسام البدري وشوقي غريب المديرين الفنيين للمنتخبين الوطنيين الأول والأولمبي، حيث تم الاطلاع على برنامجي إعداد الفريقين خلال الفترة المقبلة، وتقرر في ضوء ذلك إضافة إلى الاطمئنان لتأهل ناديي الأهلي وبيراميدز للدور قبل النهائي لبطولتي الأندية الإفريقية أبطال الدوري والكونفدرالية، إجراء عدد من التعديلات على جدول مسابقة الدوري الممتاز خلال الجولات من 26 وحتى 28.

كذلك عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري اجتماعاً في مقر اتحاد الكرة بالجبلاية لمناقشة تصورات المرحلة المقبلة واحتياجات المنتخب وعرضها على اللجنة التي تدير الاتحاد لاعتمادها وتيسير كافة الإجراءات المطلوبة.

وناقش المدير الفني مع جهازه الفني تصورات المرحلة المقبلة كافة والاستعدادات الفنية الخاصة بالمنتخب، واستعرض كل المواقف والمواعيد والالتزامات الواقعة على عاتق الاتحاد والأندية بما يضمن إتاحة فرصة كبيرة لشكل استعدادات المنتخب الوطني قبل خوض أجندة شهر سبتمبر المقبل، كما تم توزيع المهام لمتابعة كل العناصر سواء المحلية أوالمحترفين وحصر مواعيدهم المتفاوتة في المسابقات كافة.

يأتي ذلك في ضوء التعديلات التي طرأت من قبل «فيفا» بتأجيل مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم الي شهر سبتمبر المقبل ، وهو ما قد يترتب عليها تغييرات في برنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة بما يضمن المحافظة على مصلحة كل الأطراف للحد من الأعباء وحالات إجهاد اللاعبين لتدارك تلك الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها الكرة المصرية.