شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يضم مهاجم البحرين تياجو أوجوستو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكمل البطائح تعاقده الرسمي مع المهاجم الدولي من أصول برازيلية تياجو أوجوستو (31 عاماً) لاعب فريق الخالدية والمنتخب البحريني لموسم واحد، ليصبح الأجنبي الثاني في صفوف الفريق للموسم الكروي الجديد، إلى جانب البرازيلي رود ريجو لاعب العروبة السابق الذي تم التعاقد معه مؤخراً.

يذكر أن البطائح أسند مهمة تدريب الفريق للتونسي طارق الحضيري مدرب مصفوت السابق، فيما تسابق إدارة النادي الزمن لاستكمال ملف التعاقدات خاصة بعد انتقال أكثر من لاعب من صفوف الفريق مع نهاية الموسم المنصرم، أبرزهم الحارس خليفة سرور وسعيد الشهياري وجاسم النقبي والنيجيري المقيم ساهيد أولاتونجي.