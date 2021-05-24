شكرا لقرائتكم خبر عن «جيمس للتعليم» تطلق حملة لتطعيم 8000 طالب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «جيمس للتعليم» عن إطلاق حملة تطعيم في مختلف مدارسها في دبي، تلبية للمبادرة الأخيرة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، وذلك في سعي منها إلى تطعيم 8000 طالب وطالبة من الفئات المستهدفة، والذين يبلغون 12 عاماً وما فوق.

وبدأت الحملة الأحد الماضي في مدارس إمارة دبي، بالتعاون مع السلطات المختصة، التي توفّر جرعات لقاح «فايزر-بيونتيك» لمكافحة فيروس «كوفيد-19».

وقالت إلمري فنتر، كبيرة العمليات المدرسية في مجموعة جيمس للتعليم: «إن المجموعة بدأت حملة التطعيم التي تهدف إلى توفير اللقاحات لطلابنا في سن 12 عاماً وأكثر، وذلك تماشياً مع المبادرة الحكومية، التي لاقت ترحيباً كبيراً الأسبوع الماضي، كاشفة أن أكثر من 42000 طالب وطالبة مؤهلون للحصول على اللقاح؛ حيث سيحصل 8000 منهم على اللقاح هذا الأسبوع، فيما تلقى 1800 آخرون اللقاح سابقاً».