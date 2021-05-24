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البيت الأبيض: بلينكن يزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

قال البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيغادر اليوم الاثنين متوجها إلى الشرق الأوسط للاجتماع مع زعماء إسرائيليين وفلسطينيين في ظل وقف لإطلاق النار أعقب أعنف قتال منذ سنوات بين إسرائيل وحركة (حماس).

 

وقالت وزارة الخارجية إن بلينكن سيسافر إلى القدس ورام الله والقاهرة وعمّان خلال زيارته الممتدة إلى يوم الخميس وسيلتقي مع زعماء آخرين بالمنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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