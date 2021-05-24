- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بلينكن يزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021
قال البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيغادر اليوم الاثنين متوجها إلى الشرق الأوسط للاجتماع مع زعماء إسرائيليين وفلسطينيين في ظل وقف لإطلاق النار أعقب أعنف قتال منذ سنوات بين إسرائيل وحركة (حماس).
وقالت وزارة الخارجية إن بلينكن سيسافر إلى القدس ورام الله والقاهرة وعمّان خلال زيارته الممتدة إلى يوم الخميس وسيلتقي مع زعماء آخرين بالمنطقة.