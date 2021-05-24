محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

تباينت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف خلال تعاملات مساء اليوم الإثنين 24 مايو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.



واستقرت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، عند نحو 1482.50 دينار للشراء، و1492.50 دينار للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وأقرت موازنة العراق لعام 2021، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية.

وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء اليوم الإثنين، في بورصة الكفاح ببغداد إلى 1488 دينارا.

وتراجع سجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الحارثية اليوم الإثنين إلى 1488.50 دينار.

وهبط سعر الدولار في أربيل اليوم الإثنين إلى نحو 1489.25 دينار.

وفي السليمانية صعد سعر الدولار إلى 1489 دينارا.

وصعد سعر الدولار في البصرة اليوم إلى نحو 1489.50 دينار، وهو نفس السعر في الموصل.

واستقر سعر الدولار في كربلاء مساء اليوم الإثنين عند نحو 1488 دينارا.

وفي دهوك اتخفض سعر الدولار إلى 1489.25 دينار، أما في كركوك فاستقر الدولار عند 1488.50 دينار.

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم الإثنين نحو 1770.25 دينار للشراء، و1800.43 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2050.87 دينار للشراء، و2085.54 دينار للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 385.91 دينار للشراء، و392.56 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 395.77 دينار للشراء، و402.07 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4842.70 دينار للشراء، و4896.94 دينار للبيع.