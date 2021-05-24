استهداف أرتال للتحالف الدولي في العراق بعبوات ناسفة

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم عن استهداف عدد من الأرتال التابعة لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق بعبوات ناسفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأكد المصدر أن عبوات ناسفة انفجرت مستهدفة أرتال الدعم اللوجيستي لقوات التحالف الدولي في محافظات البصرة وذي قار والمثنى وبابل والقادسية والانبار.

وأوضح أن تلك التفجيرات أسفرت عن أضرار مادية دون خسائر بشرية.

ولم تعلن أية جهة المسئولية عن تلك الهجمات، التي تعد الأكثر عدداً خلال يوم واحد.