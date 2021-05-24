روسيا تسجل 319 وفاة و 8406 إصابة جديدة بـ"كورونا"

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 319 حالة وفاة و 8406 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية .



وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - انه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 118 ألفا و801 حالة والإصابات إلى خمسة ملايين و 9911 إصابة .

أعلن المركز عن تماثل 6450 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و624 ألفا و212 .