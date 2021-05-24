اخبار العالم

روسيا تسجل 319 وفاة و 8406 إصابة جديدة بـ"كورونا"

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 319 وفاة و 8406 إصابة جديدة بـ"" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 319 حالة وفاة و 8406 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية .

 

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - انه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 118 ألفا و801 حالة والإصابات إلى خمسة ملايين و 9911 إصابة .

 

أعلن المركز عن تماثل 6450 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و624 ألفا و212 .

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا