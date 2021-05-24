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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأفغاني

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 4:58 مساءً, 24 مايو 2021 م

المناطق - الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، عبر فيه عن تهنئته بعيد الفطر المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة، معربًا – حفظه الله – عن تمنياته بأن تحقق جمهورية أفغانستان المزيد من الأمن والاستقرار.
كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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