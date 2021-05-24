شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردني : مصر بذلت جهوداً مكثفة لوقف التصعيد في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم: إن جمهورية مصر العربية بذلت جهوداً مكثفة وحققت إنجازاً كبيراً في التوصل لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن دور مصر كان وسيبقى دوراً رئيساً في جهود إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل الذي يلبي الحقوق المشروعة كاملة للشعب الفلسطيني.

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري سامح شكري أنه سيستقبل هو ونظيره المصري وزير الخارجية الأمريكي في الأيام القليلة القادمة لبحث كيفية التحرك إلى الأمام وفق الأسس المطروحة، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية الجديدة برز عنها مواقف إيجابية، يجب التفاعل معها والبناء عليها، وذلك فيما يتعلق بتأكيد مرجعية حل الدولتين، وإعادة المساعدات للأشقاء في فلسطين، وإعادة المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، والموقف المتعلق بضرورة وقف الاستيطان ووقف التهجير.

وحول إعادة الإعمار في غزة قال الصفدي: إن هناك حراكا مستمرا على المستوى الدولي والإقليمي من أجل إعادة إعمار غزة، موضحا أن الجميع يؤكد ضرورة العمل بشكل فوري من أجل إعادة الإعمار.

وأشار الصفدي إلى أن الأشقاء في جمهورية مصر العربية أعلنوا مشروعا كبيرا لإعادة الإعمار في غزة، مؤكدا أن موضوع إعادة الإعمار أولوية نعمل معاً على تنسيقها ونعمل معاً على ضمان أن تمضي للأمام بشكل فاعل وبشكل ينعكس على حياة أهل غزة بعد ما تعرضوا له من عدوان لا إنساني رفضناه ونرفضه والعالم كله أكد ذلك وعملنا معه من أجل إنهائه.

بدوره قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن التنسيق فيما بين القيادتين وبيننا وزراء الخارجية وعلى المستوى الوزاري في جميع القطاعات يأتي في إطار تنمية العلاقة الثنائية المصرية الأردنية، والاهتمام الذي توليه مصر لهذه العلاقة التي تتسم بالخصوصية وتتسم بالقوة والمتانة، ونراها ضرورية لمواجهة التحديات المشتركة والتغلب عليها.

وشدد شكري على أهمية الحفاظ على هوية القدس ومنع الاعتداءات المتكررة، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى التنسيق الوثيق لتطوير علاقاتها الثنائية مع الأردن للتصدي للتحديات الإقليمية.

وأشار شكري إلى أن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس يحتم التواصل مع الأردن لمواجهة هذه التحديات.