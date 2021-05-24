شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: وفاة 115 ألفا من القطاع الصحي أثناء مواجهة الوباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 115 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية حتفهم بسبب فيروس كورونا، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقدير جديد في بداية اجتماعها السنوي الذي تشارك فيه 194 دولة.

وقال مدير المنظمة التابعة للأمم المتحدة تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين: "كثيرون أصيبوا بالعدوى، وفي حين أن التقارير قليلة، فإننا نقدر أن ما لا يقل عن 115 ألف عامل في مجال الصحة والرعاية دفعوا حياتهم في سبيل خدمة الآخرين".

وتابع جيبريسوس قائلا إنه لن يطلب الصمت لمدة دقيقة، لكنه دعا بدلا من ذلك عشرات الأشخاص الموجودين في غرفة الاجتماعات، وكذلك كل من يشارك في الاجتماع عبر الإنترنت من العواصم في جميع أنحاء العالم، إلى تقديم الشكر لملايين العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.