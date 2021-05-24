شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خرق خطير .. «بي بي سي» تراجع سياستها التحريرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أنها سوف تراجع "سياساتها التحريرية والحوكمة" عقب تقرير في مقابلة أجريت مع الأميرة ديانا في .1995

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، قال أعضاء مجلس إدارة "بي بي سي" إنهم "قبلوا النتائج الكاملة" لتقرير نشر الأسبوع الماضي، في الحوار الذي أجراه الصحفي مارتن بشير.

وقال لورد جون دايسون الذي رأس المراجعة إنه تم استخدام "سلوك مخادع" وهو ما يمثل خرقا خطيرا" لضوابط الإنتاج الخاصة بهيئة الإذاعة البريطاني بشأن الجهود لتأمين الحوار.

وأضاف لورد دايسون أن تحقيقا تاليا من جانب هيئة الإذاعة البريطانية في كيفية تأمين الحوار "لم يتماش أيضا والمعايير العليا للآمانة والشفافية". وقال مجلس الإدارة في بيان اليوم الاثنين: "لدينا ثقة في أن العمليات والضوابط في هيئة الإذاعة البريطانية باتت اليوم أقوى بكثير منها في 1995 ولكننا نعلم أنه يجب علينا أيضا فعل ما بوسعنا للحيلولة دون حدوث مثل تلك الواقعة مجددا".