شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "ياس" يخلي سكان المناطق الساحلية في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت السلطات الهندية إجلاء الآلاف من سكان المناطق الساحلية في ولايتين اليوم الاثنين، مع اقتراب إعصار قوي من الساحل الشرقي للبلاد، فيما يعقد الجهود الرامية للسيطرة على جائحة كوفيد-19.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن من المنتظر أن يتحول الإعصار (ياس)، وهو ثاني إعصار يضرب البلاد خلال أسبوع، إلى "عاصفة شديدة القوة" مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 177 كيلومترا في الساعة.

وأضافت أن من المرجح أن تصل العاصفة، التي تتشكل في خليج البنغال، إلى الشاطئ قرب الحدود بين ولايتي أوديشا والبنغال الغربية في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء.

وقال بانكيم هاذرا ، الوزير بولاية البنغال الغربية، حيث جرى إجلاء أكثر من 1500 شخص بالفعل من جزيرة منخفضة "هدفنا أن نضمن عدم فقد أي أرواح".