شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : إغلاق مطعم ومخالفة 11 آخرين لمخالفة الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجهات الرقابية بوزارة الصحة البحرينية عن إغلاق مطعم غلقًا إدارياً لمدة أسبوع ومخالفة 11 مطعم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة هذه المطاعم للجهات القانونية، وذلك إثر رصد مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس حيث يأتي ذلك استمرارًا لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".