- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر تشكيلة المنتخب العراقي الذي سيواجه طاجيكستان في ودية البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تشكيلة الفريق الذي سيواجه نظيره الطاجيكستاني.
وتنقل قناة السومرية، مباراة منتخبنا الوطني العراقي مع منتخب طاجيكستان الودية المقررة مساءً في البصرة.
وتقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة الرياضية، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المزدوجة.
ومن المقرر ان يخوض منتخبنا الوطني اولى مواجهاته في التصفيات، نظيره منتخب كمبوديا على ستاد المحرق في السابع من الشهر المقبل، في المجموعة الثالثة التي تستضيفها البحرين للفترة من من الثالث لغاية 15 حزيران.
وتقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة الرياضية، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المزدوجة.
ومن المقرر ان يخوض منتخبنا الوطني اولى مواجهاته في التصفيات، نظيره منتخب كمبوديا على ستاد المحرق في السابع من الشهر المقبل، في المجموعة الثالثة التي تستضيفها البحرين للفترة من من الثالث لغاية 15 حزيران.