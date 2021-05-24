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تشكيلة المنتخب العراقي الذي سيواجه طاجيكستان في ودية البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تشكيلة الفريق الذي سيواجه نظيره الطاجيكستاني.
وتنقل قناة السومرية، مباراة منتخبنا الوطني العراقي مع منتخب طاجيكستان الودية المقررة مساءً في البصرة.

وتقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة ، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المزدوجة.


ومن المقرر ان يخوض منتخبنا الوطني اولى مواجهاته في التصفيات، نظيره منتخب كمبوديا على ستاد المحرق في السابع من الشهر المقبل، في المجموعة الثالثة التي تستضيفها البحرين للفترة من من الثالث لغاية 15 حزيران.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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