اخطر من كورونا والعفن الاسود والابيض.. كارثة جديدة تحل على الهند

وأشار الخبراء وفق التقرير، إلى أن عدوى الفطريات الصفراء، على عكس العدوى الأخرى، يمكن أن تكون أكثر ترويعا بسبب الطريقة التي تؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية، حيث يبدأ الفطر الأصفر داخليا، ويسبب تسربا للقيح، وبطء التئام الجروح، وفي الحالات الخطيرة، يمكن أن يسبب أيضا أعراضا مدمرة مثل فشل الأعضاء والنخر الحاد.لذلك، لا يزال من الضروري أن يطلب المرضى المساعدة في علاج العدوى بمجرد بدء ملاحظة الأعراض.

ووفقا للتقارير، فقد تم اكتشاف أول حالة إصابة بالفطر الأصفر في غازي آباد في أوتار براديش، وعلى الرغم من عدم توفر الكثير حول هذه الحالة، فقد حذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.

يمكن أن تسبب عدوى الفطريات السوداء والبيضاء أعراضا مزعجة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تشوه في الوجه وتورم شديد، لكن ما يجعل الفطر الأصفر أكثر سوءا هو أنه يبدأ في الانتشار داخل الجسم، ويسبب أعراضا مختلفة للغاية في البداية.



وتبدأ هذه العدوى الفطرية بالانتشار داخليا وتثقل كاهل الأعضاء الحيوية، وتترك الإنسان بلا طاقة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الخمول الحاد والتعب والإرهاق، اضطراب عملية الهضم، فقدان الشهية، التغييرات الأيضية، فقدان الوزن بشكل غير عادي، العيون الحمراء والغائرة.