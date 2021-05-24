انت الان تتابع خبر ايران : مستمرون في تخصيب اليورانيوم بنسبة %60 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم الاثنين، أن بلاده مستمرة في تخصيب اليورانيوم بنسبة %60
وأشار صالحي إلى أن ذخائر إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % بلغت أكثر من 2 كغ، فيما بلغت ذخائر اليورانيوم بنسبة 20% أكثر من 90 كيلوغراما.
وأكد صالحي أنه بناء على قرار المسؤولين في إيران سنواصل تسجيل الأنشطة النووية لمدة شهر لمنح فرصة لمفاوضات فيينا.
وكان مبعوث إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم غريب أبادي أعلن اليوم الاثنين، أن طهران أخطرت الوكالة بقرار تمديد اتفاق المراقبة النووية لمدة شهر.
وأكد صالحي أنه بناء على قرار المسؤولين في إيران سنواصل تسجيل الأنشطة النووية لمدة شهر لمنح فرصة لمفاوضات فيينا.
وكان مبعوث إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم غريب أبادي أعلن اليوم الاثنين، أن طهران أخطرت الوكالة بقرار تمديد اتفاق المراقبة النووية لمدة شهر.