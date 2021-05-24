الخارجية: العراق أعاد بناء العلاقات وفق المصالح والمخاطر المُشترَكة

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجيّة، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، ان العراق أعاد بناء العلاقات وفق المصالح والمخاطر المُشترَكة.

وقالت الخارجية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الوزير فؤاد حسين القى محاضرة بعنوان: (السياسة الخارجيّة العراقيّة في ظلّ مُتغيّرات البيئة الإقليميّة والدوليّة) في كلية الدفاع الوطنيّ بجامعة الدفاع للدراسات العسكريّة العليا، حيث أكد سعي الوزارة لإبرام علاقات مع جميع دول العالم وفق مبدأ عدم التدخّل في الشُؤُون الداخليّة، وبعيداً عن سياسة المحاور، مُبيِّناً أنَّ هناك تأثيراً متبادلاً بين أمن العراق الداخليّ والحالة الإقليميّة والعالميّة؛ لذا طالما كانت الخارجيّة في حراكها الدبلوماسيّ تعمل بالشكل الذي يحفظ سيادتنا، وأمننا من التصدُّع".



وأشار إلى "حالة التوتر في المنطقة، والاستقطابات التي تواجه خارطة العلاقات الدوليّة، إلا أنّ العراق أعاد بناء العلاقات على أساس المصالح المُشترَكة والمخاطر المُشترَكة"، مُشدِّداً: "حافظنا على علاقات جوار مُحترَمة، وما يربط العراق بدول المنطقة خاصّة، ودول العالم عامة مجموعة مصالح ذات طابع اقتصاديّ، علاوة على ستراتيجيّة دوليّة مُهمّة وهي مواجهة المخاطر المُشترَكة ومنها: الإرهاب".

