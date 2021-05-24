تمسك أمريكي "لا تراجع عنه" بحل الدولتين وإيصال المساعدات لغزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده "ملتزمة بحل الدولتين ولا تراجع عن ذلك"، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة ومصر لإيصال المساعدات لقطاع غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي لم توضح هويته مكتفية بوصفه بأنه "مسؤول كبير" في وزارة الخارجية قوله: "سنعمل مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة من أجل توجيه المساعدات إلى غزة بطريقة تضمن وصولها إلى سكان القطاع".



وأضاف أن مصر "مصر ستضطلع بدور في تقديم المساعدات"، مشددا على أن "أمريكا ستفعل كل ما بوسعها لضمان وصول المساعدات لمن يحتاجون إليها في القطاع".

وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستمهد الطريق أمام محادثات سلام في المستقبل، قال المسؤول إن "التركيز الأساسي الآن ينصب على وقف إطلاق النار وصموده".

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل يوم غد الثلاثاء، في مستهل جولة تشمل أيضا فلسطين والأردن ومصر.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه في وقت سابق من اليوم: "يقوم الوزير بلينكن بهذه الرحلة بناء على طلب الرئيس. (الأمريكي جو) بايدن".



وعن خط سير الجولة، أوضح برايس أن الوزير بلينكن سيصل أولا إلى تل أبيب "حيث سيلتقي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية جابي أشكنازي، ومسؤولين كبار آخرين".



فيما المحطة الثانية، ستكون فلسطين، إذ سيزور وزير الخارجية الأمريكي، مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، حيث سيلتقي هناك، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد إشتية ومسؤولين كبار آخرين من السلطة الوطنية، بحسب البيان.



وستأتي مصر في المحطة الثالثة ضمن جولة وزير الخارجية الأمريكي الذي سيلتقي في القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.



على أن يختتم رحلته بالتوقف في عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي.



وقادت مصر جهودا إقليمية للتوصل إلى الهدنة التي أوقفت 11 يوما من القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين أسفر عن مقتل 248 فلسطينيا بينما تسببت صواريخ أطلقتها الفصائل من قطاع غزة في مقتل 13 شخصا في إسرائيل.



وأسفرت المواجهات على كم هائل من الدمار في البينة التحتية في قطاع غزة المكتظ بالسكان، علاوة على تضرر أكثر من 13 ألف وحدة سكنية وهدم 130 برجا ونزوح قرابة 110 آلاف نسمة.