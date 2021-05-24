التحالف بقيادة أمريكا: هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال متحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة إن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى تعرضت لهجوم بصاروخ اليوم الاثنين، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكر الكولونيل الأمريكي واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف، على تويتر إن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم وقع الساعة 1:35 بعد ظهر اليوم (1035 بتوقيت جرينتش)، مضيفا أنه يجري تقييم الأضرار.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية بصورة منتظمة على قواتها في العراق. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم اليوم الاثنين.