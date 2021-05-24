شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد ينعى الدكتور نبيل عزيز عوض الذي كرس حياته في مجال العطاء الإنساني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور نبيل عزيز عوض، الذي كرس حياته في مجال العطاء الإنساني والصحي مشيراً سموه إلى أن عطاءه سيبقى ملهماً للمضي قدماً في محاربة أمراض المناطق المدارية المهملة وإنقاذ حياة البشر من مخاطرها.



وقال على حسابه في "تويتر": " رحم الله الدكتور نبيل عزيز عوض الله الذي كرس حياته في مجال العطاء الإنساني والصحي خاصة دعم جهود القضاء على "دودة غينيا ".. متجاوزاً جميع الصعوبات والتحديات التي واجهته.. عطاؤه سيبقى ملهماً للمضي قدماً في محاربة أمراض المناطق المدارية المهملة وإنقاذ حياة البشر من مخاطرها."