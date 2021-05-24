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روسيا تسجل 319 وفاة و 8406 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 319 حالة وفاة و 8406 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية .

 

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - انه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 118 ألفا و801 حالة والإصابات إلى خمسة ملايين و 9911 إصابة .

 

أعلن المركز عن تماثل 6450 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و624 ألفا و212 .

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