شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 4 حالات وفاة و355 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 4 حالات وفاة و355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " في فلسطين.



وأوضحت الوزارة أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 97.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

و لفتت الوزارة إلى انه تم تسجيل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية وحالة وفاة في قطاع غزة.. منوهة بوجود 46 مريضاً في غرف العناية المركزة بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضاً.