شكرا لقرائتكم تركيا.. اعتقالات تطال العشرات من حزب معارض لأردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في إطار تحقيق يجريه مكتب النائب العام في مدينة أضنة جنوب تركيا، اعتقلت الشرطة التركية 20 عضواً من كوادر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في عدة ولايات تركية.

في التفاصيل داهمت الشرطة التركية منازل كوادر الحزب، المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان، في ولايات أضنة وشرناق وديرسم اليوم الاثنين، واعتقلت 20 عضواً، بينهم مديرون تنفيذيون، ووجهت إليهم تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، وفق ما ورد في بيان مديرية أمن أضنة.

وتأتي المداهمات والاعتقالات، بحسب وكالة الأناضول، ضمن "عملية تستهدف أنشطة حزب العمال الكردستاني ومنظمة اتحاد مجتمعات كردستان الإرهابية".

إلى ذلك وجهت السلطات التركية للمعتقلين تهماً تتعلق بـ"الانخراط في أنشطة في التنظيم السياسي لمنظمة اتحاد مجتمعات كردستان"، وفق وسائل إعلام معارضة.

حملة ضد قيادات "الشعوب الديمقراطي"

يشار إلى أن حكومة أردوغان مدعومة من حليفها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، تشن حملة ضد قيادات وكوادر حزب الشعوب الديمقراطي، بالتزامن مع شكوى تقدم بها المدعي العام في أنقرة إلى المحكمة الدستورية العليا لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، بزعم ممارسته نشاطات تنتهك المواد الرئيسية في الدستور.

في المقابل يقول قادة حزب الشعوب الديمقراطي إن الائتلاف الحاكم يريد تصفية الحزب بشكل كامل قبل الانتخابات القادمة، سواء عبر شكوى إغلاق الحزب أو عبر استمرار الاعتقالات وإقالة رؤساء البلديات المتنخبين التابعين للحزب واستبدالهم بوكلاء مؤيدين للحكومة، بهدف تحييد الحزب أو إضعافه قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وبالتالي تشتيت أصوات ناخبيه.