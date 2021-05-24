شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يستدعي سفير بيلاروسيا على خلفية تحويل مسار طائرة "راين إير" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

استدعى الاتحاد الأوروبي الاثنين سفير بيلاروسيا للتنديد بتحويل مسار طائرة "راين إير" وإرغامها على الهبوط لاعتقال صحفي معارض، باعتباره "غير مقبول".

وجاء في بيان قبل قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبحث احتمال فرض عقوبات: "لقد تم إبلاغ السفير (ألكسندر) ميكنيفيتش بالتنديد الشديد من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالعمل الذي قامت به سلطات بيلاروسيا بالقوة، والذي عرض للخطر سلامة ركاب وأفراد طاقم".

وأضاف البيان أن مسؤولين "نقلوا موقف الاتحاد الأوروبي بأن العمل الفاضح الذي قامت به السلطات البيلاروسية يشكل محاولة وقحة أخرى لإسكات كل الأصوات المعارضة في البلاد، وطالب بالإفراج فوراً" عن المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي أوقف في المطار.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية إنها استدعت ميكنيفيتش، وهو سفير لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا في آن معاً، بسبب "الأعمال غير المبررة وغير المقبولة".

ويأتي ذلك قبل ساعات من قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ستبحث فرض عقوبات على بيلاروسيا رداً على قيامها بتحويل مسار طائرة "راين إير" للهبوط في مينسك الأحد، وتوقيف المعارض.