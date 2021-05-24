شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمدد تأشيرات وإقامات الموجودين خارج المملكة إلكترونياً ومجاناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض – واس

أعلنت المملكة العربية السعودية الاثنين البدء بتمديد الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وكذلك تمديد تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، إلكترونياً وبدون أي مقابل مادي حتى يوم 2 يونيو/حزيران القادم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن المديرية العامة للجوازات بدأت بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آلياً من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 2 يونيو/حزيران 2021.

وأضافت الوكالة أن هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية السعودي، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة كوفيد 19، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

ومشيرةً إلى أن الجوازات أكدت أن التمديد سيتم آلياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 2 يونيو/حزيران 2021.

ثانياً: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 2 يونيو/حزيران 2021.