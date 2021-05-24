شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وألمانيا تطالبان بدعم معاهدة دولية لمنع الجوائح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في رسالتين منفصلتين مسجلتين مسبقاً من أجل الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الصحة العالمية، من مخاطر اندلاع جوائح جديدة، وحثا المجتمع الدولي على حسن الاستعداد لذلك، وطالبا بدعم فكرة معاهدة دولية لمنع الجوائح.

وعبر الرئيس الفرنسي عن قناعته بضرورة تمكين منظمة الصحة العالمية من زيارة البلدان سريعاً في حالة تفشي الأمراض التي يحتمل تحولها إلى جوائح، مع ضمان وصول ممثلي المنظمة إلى البيانات اللازمة. كما دعا مع ميركل إلى تحسين تمويل هذه المنظمة، ودعم فكرة معاهدة دولية لمنع الجوائح.

وطالبت ميركل بإبرام معاهدة دولية بشأن مكافحة الجوائح، والتي من شأنها تحسين تعاون الدول في هذا المجال عبر الإنذار المبكر والتصرف على نحو أسرع؛ للقضاء على جائحة عالمية جديدة في مهدها، وقالت: «الحال عقب الجائحة سيكون مثلما كان قبلها... يجب أن نكون مستعدين جيداً قدر الإمكان للمرحلة التالية. هذه هي الإشارة التي آمل أن تأتي من اجتماع المنظمة».

وخلال قمة زعماء دول «مجموعة العشرين» في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل فكرة تلك المعاهدة التي تضمن إتاحة اللقاحات والأدوية والفحوص على نحو شامل وعادل.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن على القوى العالمية إبرام معاهدة عالمية لمنع الأوبئة لضمان الشفافية المناسبة للأوضاع الصحية في مناطق نشوء أمراض خطرة، على غرار مدينة ووهان في الصين؛ حيث بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد أواخر عام 2019.

وأضاف جونسون آنذاك: «أعتقد أن ما يحتاج العالم إليه هو اتفاق عام على كيفية تتبعنا للبيانات المحيطة بالأوبئة الحيوانية المنشأ. أعتقد أن إحدى الأفكار الجذابة التي رأيناها في الأشهر القليلة الماضية هي اقتراح معاهدة عالمية بشأن الجوائح».

وفي شهر مارس/ آذار، أبدى قادة 23 دولة ومنظمة الصحة العالمية تأييدهم لمشروع إبرام معاهدة دولية؛ لمساعدة دول العالم في مكافحة حالات الطوارئ الصحية المستقبلية، مثل جائحة كورونا الراهنة.