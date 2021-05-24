تظاهرات عراقية جديدة غداً.. والخشية من الاغتيالات تهدد الانتخابات

بغداد-”الخليج 365”، وكالات



يتوقع أن يتظاهر، غداً الثلاثاء، عدد كبير من العراقيين في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، وكذلك في بعض محافظات الوسط والجنوب، بعدما قامت الجهات التنسيقية للتظاهرات بالتفاهم فيما بينها لتحديد موعد انطلاق التظاهرات، وكذلك الهدف منها.

التظاهرات المفترضة، تحمل شعار «من قتلني» وتطالب بـ«الكشف عن قتلة المتظاهرين الذين دائماً ما يفلتون من العقاب بسبب عدم وجود جدية حقيقية من الجهات المعنية لمحاسبة من يقتل المتظاهرين والناشطين المدنيين، وكذلك بعض المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة».

وخلال الأيام الماضية خرج العديد من المؤتمرات الصحفية للجان التنسيقية للتظاهرات الجديدة، وكذلك بعض البيانات والمنشورات التي ينشرها الناشطون المدنيون، حيث كشفت المؤتمرات والبيانات عن مطالب وأهداف المتظاهرين، فمنهم من يطالب بكشف قتلة المتظاهرين وتقديمهم إلى العدالة، وكذلك كشف الجهات الداعمة لهم، ومنهم من يطالب بمحاسبة الفاسدين والسارقين الذين سرقوا المال العراقي العام منذ 2003 وحتى الآن، وآخرون يطالبون بتحسين مستوى الخدمات، بينما رفع آخرون سقف مطالبهم ليطالبوا بـ«إسقاط النظام السياسي الحالي»، فيما دعا البعض أبناء الشعب العراقي إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، لأنهم يعتقدون بأنها لن تأتي بأي جديد!.

وتتوالى المواقف المقاطعة للانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر في العراق على خلفية مناخ الخوف الذي أحدثته موجة اغتيالات طالت نشطاء، لكن لم يحاسب مرتكبوها حتى الآن. رغم تلك الدعوات، يشكك محللون سياسيون في أنها ستقف أمام إجراء الاقتراع في الواقع، نتيجة سيطرة الأحزاب التقليدية على اللعبة السياسية من خلال الضغط وشراء الأصوات.

النائب المستقيل وأحد أبرز ناشطي حركة تشرين الأول/أكتوبر 2019 الاحتجاجية فائق الشيخ علي، واحد ممن قرروا مقاطعة الانتخابات النيابية.

وأعلن في تغريدة في التاسع من أيار/مايو انسحابه من الانتخابات، داعياً: «القوى المدنية وثوار تشرين إلى الانسحاب أيضاً والتهيؤ لإكمال الثورة في الشهور المقبلة (...) فلا خيار أمامنا سوى الإطاحة بنظام المجرمين».

تأتي هذه المواقف احتجاجاً على اغتيال إيهاب الوزني، منسق الاحتجاجات المناهضة للسلطة في كربلاء والذي كان لسنوات عدة ينبّه من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وهو في طريقه إلى منزله في المدينة الواقعة في جنوبي العراق قبل أسبوعين تقريباً.

في اليوم التالي، استهدف الصحفي أحمد الحسن في الديوانية جنوباً بالرصاص، ليصاب في رأسه، ولا يزال يتلقى العلاج في مستشفى في بغداد. كذلك، دعا حسين الغرابي مؤسس «الحركة الوطنية للبيت العراقي» أحد التيارات السياسية المنبثقة عن الحركة الاحتجاجية، إلى المقاطعة.

وأكّد: «قرّرنا تبني معارضة النظام السياسي وممانعة إجراء الانتخابات»، إلى حين معرفة «قتلة شهداء تشرين وبالأخص إيهاب الوزني».

مذّاك، دعا 17 تياراً ومنظمةً منبثقةً عن الحركة الاحتجاجية رسمياً إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إثر توليه السلطة بعد أشهر من الاحتجاجات ضد الفساد والطبقة السياسية.

وأعلنت تلك التيارات في 17 أيار/مايو في بيان مشترك من كربلاء الرفض «للسلطة القمعية» وعدم السماح «بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلتاً والاغتيالات مستمرة».

في ظل دوامة الخوف هذه، دعا ناشطون إلى تظاهرة في 25 أيار/مايو في بغداد للضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات القتل التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها، لكن الوعود لم تترجم إلى أفعال على أرض الواقع بعد. وأغرق نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بالأسئلة عن قتلة زملائهم، مطلقين على «تويتر» وسم «من قتلني». ونشروا أيضاً على نطاق واسع صورة تضم مجموعة من أبرز الناشطين بينهم هشام الهاشمي وريهام يعقوب التي اغتيلت بالبصرة جنوباً.

وهؤلاء من بين أكثر من 70 ناشطاً تعرضوا للقتل أو محاولة الاغتيال، فيما تعرض عشرات للخطف، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في عام 2019.

ويدفع هذا المناخ المتوتر إلى التشكيك في شفافية الانتخابات، التي كان يفترض أن تقام أصلاً في حزيران/يونيو قبل أن تؤجل إلى تشرين الأول/أكتوبر.

في هذا الإطار، يعتبر المحلل السياسي علي البيدر أنه من الأفضل «تأجيل الانتخابات، لحين أن يتم توفير مناخ انتخابي آمن، فالأوضاع اليوم أشبه بالفوضى».

ويرى أيضاً أن تأثير مقاطعة الانتخابات قد يكون محدوداً أصلاً. ويوضح: «ربما سيكون لتلك الخطوة تأثير إعلامي.. لأن الأحزاب الكبيرة تملك قوة ونفوذاً كبيرين».