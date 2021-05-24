شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يتوجه إلى الشرق الأوسط لتعزيز هدنة غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الإدارة الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن في طريقه إلى القدس للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو وإلى رام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكذلك إلى مصر والأردن.

وكتب بلينكن في تغريدة «بطلب من الرئيس (جو) بايدن أتوجه إلى القدس ورام الله والقاهرة وعمان للقاء الأطراف دعماً لجهودنا لتعزيز وقف إطلاق النار. تلتزم الولايات المتحدة دبلوماسية نشطة لوضع حد للأعمال العسكرية وخفض التوتر».

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن «وزير الخارجية بلينكن سيلتقي القادة الإسرائيليون للبحث في دعمنا الثابت لأمن اسرائيل. سيواصل جهود حكومتنا لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين وقادتهم وكذلك دعمنا لهم بعد سنوات كانوا فيها مهملين».

وأضاف الرئيس الديمقراطي «سيتحدث مع شركاء رئيسيين آخرين في المنطقة خصوصاً بشأن الجهود الدولية المنسقة لضمان وصول مساعدة فورية لغزة يستفيد منها السكان وليس حركة حماس وبشأن طريقة خفض مخاطر تجدد النزاع في الأشهر المقبلة».

وبعد التوصل إلى وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ الجمعة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد قصف وإطلاق صواريخ استمرا عشرة أيام، أكد بايدن وبلينكن أن «حل الدولتين» يبقى الوحيد الممكن، لكن البيانين اللذين يؤكدان زيارة وزير الخارجية للمنطقة لم يأتيا على ذكر هذه المسألة بين مواضيع البحث المطروحة.