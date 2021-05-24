شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي يستهدف قاعدة تستضيف قوات أمريكية بالعراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية الاثنين، وقوع هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في العراق، مشيراً إلى عدم وجود أي إصابات.

وذكرت مصادر عراقية أن صارخاً سقط داخل القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار، بينما سقط صاروخان في محيطها. ولم تعرف على الفور هل تسبب القصف في وقوع خسائر.

وقبل أيام تعرضت قاعدة عين الأسد إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة، لكنها لم تتسبب بأية إصابات. وفي غضون ذلك، أعلن مصدر أمني عراقي استهداف عدد من الأرتال التابعة لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق، بعبوات ناسفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكد المصدر أن عبوات ناسفة انفجرت مستهدفة أرتال الدعم اللوجيستي لقوات التحالف الدولي في محافظات البصرة وذي قار والمثنى وبابل والقادسية والأنبار. وأوضح أن تلك التفجيرات أسفرت عن أضرار مادية دون خسائر بشرية. ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن تلك الهجمات، التي تعد الأكثر عدداً خلال يوم واحد.