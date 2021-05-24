شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب معدل الطلبة النهائي من محصلة أوزان الفصول الثلاثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن المعدل النهائي وعلامات الطلبة في جميع مراحل التعليم بالصفوف من الأول إلى الثاني عشر، يحتسب بمحصلة أوزان الفصول الدراسية الثلاثة المعتمدة في دليل معايير التقييم الوطنية للعام الدراسي 2020/2021.

وأفادت بأنها خصصت خطاً ساخناً للدعم التقني لمعالجة المشكلات التقنية المتعلقة بالامتحانات وتصادف المدارس أو الطلبة خلال انعقاد الاختبارات، عبر مكتب الدعم التقني 067017000، إذ وجّهت المدارس الحكومية بتوفير دعم تقني من الفريق التقني الموجود في المدرسة، لدعم الطلبة خلال الامتحانات، لضمان حل المشكلات التقنية التي تواجههم.

وأوضحت خلال جلسة مع وسائل الإعلام أخيراً، بأن طلبة الصفوف من الأول إلى الثالث، ليس عندهم امتحانات ختامية في الفصول الدراسية الثلاثة، إذ يرتكز تقييم أدائهم على التقييم التكويني الذي نفذه المعلم في المدرسة، وفق التوجيهات المركزية الواردة في خطط التقييم الموجودة على منصة التعليم LMS.

وأكدت المؤسسة أن هناك فرقاً معنية تعمل بكل طاقتها لتوفير كل ما يلزم للطلبة من دعم فني أو تقني أو أكاديمي لضمان تأديتهم للاختبارات، دون أية عوائق تذكر. وفي حال حدوث أي خلل فني يحول دون تقديم أي طالب للاختبار، سيكون هناك اختبارات تعويضية من 20 إلى 24 يونيو، تستهدف الطلبة ممن لم يتمكنوا من تأدية الاختبار لأسباب تقنية أو بسبب غياب مبرر.

وأفادت المؤسسة بأنه سيقيّم الطلبة أصحاب معلم المادة، بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة، بحيث يعدّ الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية؛ أما أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «مواءمة/ تكييف»، فيخضعون للامتحان الإلكتروني المعدّ لبقية الطلبة.