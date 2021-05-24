شكرا لقرائتكم خبر عن مانزوكيتش يغادر ميلان بعد فترة مخيبة بسبب الإصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ماريو مانزوكيتش أنه سيغادر ميلان بعدما قضى ستة أشهر مخيبة مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بسبب الإصابات. وانضم اللاعب الكرواتي البالغ عمره 35 عاماً إلى ميلان في صفقة انتقال مجاني في يناير/كانون الثاني الماضي، في عقد حتى نهاية موسم 2020-2021.

وكتب مانزوكيتش على «إنستجرام»: «تشرفت باللعب لميلان. أشكر إدارة النادي على هذه الفرصة وكذلك الطاقم الفني؛ لتفانيهم في العمل ولزملائي الرائعين رياضياً وإنسانياً، أنا سعيد بمساعدة هذا النادي العظيم على العودة إلى دوري الأبطال، وأتمنى التوفيق لكل فرد في النادي».

وخاض مانزوكيتش 11 مباراة مع ميلان في كل المسابقات، دون أن يهز الشباك، لينهي فريق المدرب ستيفانو بيولي الموسم في المركز الثاني، لكن اللاعب غاب نحو شهرين بسبب إصابة عضلية.