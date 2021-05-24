شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة مع بَرَد على مناطق متفرقة من الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس الإثنين، أمطار الخير مختلفة الشدة، نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا تؤثر في الأحوال الجوية.

وبدأ تساقط الأمطار الغزيرة، مع بَرَد عند الرابعة عصراً، على وادي مي بالفجيرة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على وادي الحلو بالشارقة، وخفيفة على خطم الملاحة، ومتوسطة على أوحلة بالفجيرة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد، بالحذر، أثناء قيادة المركبات خلال الأمطار، وكذلك مع انعدام مدى الرؤية، بسبب الرياح المثيرة للغبار والأتربة. كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

وسجلت في رأس غناضة بأبوظبي، أقل درجة حرارة في الدولة، صباح الإثنين 24.4 درجة مئوية عند 02:30 صباحاً، بالتوقيت المحلي. كما سجلت أعلى درجة حرارة 49.1 درجة مئوية في الشوامخ بأبوظبي، عند الثالثة عصراً.

وتوقع المركز، أن يكون طقس الثلاثاء والأربعاء، صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، وحاراً نهاراً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25، تصل إلى 35 كم / س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وعن طقس الخميس توقع المركز، أن يكون صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحيانة مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني الرؤية، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم / س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، يصبح متوسطاً صباح الجمعة في بحر عُمان.