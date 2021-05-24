شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة سينسي لاعب إيطاليا في كأس أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحوم شكوك حول مشاركة ستيفانو سينسي لاعب وسط منتخب إيطاليا في بطولة أوروبا لكرة القدم بعد إصابته في الفخذ في انتصار إنتر ميلان على أودينيزي، الأحد.

وخرج اللاعب البالغ عمره 25 عاماً، والذي اختاره روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا ضمن تشكيلة مبدئية من 33 لاعباً، الأسبوع الماضي، مصاباً في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 5-1 في اليوم الأخير من الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال إنتر ميلان في بيان، الاثنين: أظهرت الفحوص إصابة لاعب الوسط في العضلة الضامة في الفخذ اليمنى. وسيتم تقييم حالته في الأيام المقبلة.

وهز سينسي، الذي طاردته الإصابات خلال الموسم، الشباك في آخر مباراة لمنتخب بلاده والتي انتهت بالفوز 2-صفر على ليتوانيا في مارس/ آذار ضمن تصفيات كأس العالم.

وستواجه إيطاليا منتخب تركيا في المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا في الملعب الأولمبي في روما في 11 يونيو/ حزيران المقبل، قبل اللعب أمام سويسرا وويلز في المجموعة الأولى.