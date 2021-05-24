مجلس التعليم والموارد البشرية يستعرض مستجدات تحديث برنامج البعثات الدراسية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد».

واستعرض حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، مستجدات تحديث برنامج البعثات الدراسية، وجهود تنويع دول الابتعاث ومجالات الدراسة بما يسهم في تزويد الدولة بخريجين ذوي خبرات متنوعة وواسعة تعزز من تنافسيتهم في سوق العمل، وتمكنهم من المساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة يحقق رؤية وتوجهات الحكومة، إضافة إلى بناء الشراكات الأكاديمية والتعاون الدولي مع أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية على مستوى العالم.

إجراءات قبول الطلبة

وتطرق وزير التربية والتعليم إلى معايير اختيار الجامعات والدول، ومتطلبات وإجراءات قبول الطلبة إلى جانب الخطوات والمبادرات الداعمة لإعداد الطلبة في المراحل الدراسية المستهدفة للدراسة في دول الابتعاث المتنوعة، بما يؤهلهم للحصول على القبول في أفضل الجامعات العالمية، وأشار إلى أن المبادرات الداعمة تشمل مبادرات للإرشاد والتوجيه الشامل، ومبادرة «انطلاقة»، ومبادرة التبادل الطلابي، إضافة إلى المبادرات القائمة بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارة الثقافة والشباب لتشجيع الطلبة للابتعاث في تخصصات الفنون والثقافة وغيرها.

مفوضية الاعتماد الأكاديمي

كذلك استعرض حسين الحمادي ضمن جدول أعمال الاجتماع مستجدات مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، والإحصاءات الرئيسية حول مؤسسات التعليم العالي المرخصة وتوزيعها والبرامج الأكاديمية المعتمدة وتوزيعها بحسب التخصص والدرجات العلمية،

وتطرق إلى الإنجازات والمشاريع الرئيسية للمفوضية، ومن ضمنها إطلاق وتطبيق معايير حديثة للاعتماد وإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية، وجهود الاعتراف الدولي والاعتماد المشترك ومشروع المقيم المعتمد إلى جانب التطلعات المستقبلية للمفوضية والخطوات والمشاريع المقبلة.

فرص تعليمية مجانية

من جانبها، استعرضت سارة عوض عيسى مسلم رئيسة دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي مستجدات مدرسة الشراكات التعليمية الافتراضية في أبوظبي، والتي تم إطلاقها لأول مرة بالتعاون مع مؤسسة «Edurizon» لخدمات التعليم كحل مبتكر يهدف إلى توفير فرص تعليمية للطلبة الذي واجهوا تحدياً في استكمال تعليمهم في المدراس الخاصة بسبب الظروف التي فرضتها تداعيات جائحة «كوفيد - 19».

وأوضحت أنه خلال مرحلتها الأولى التي انطلقت في أكتوبر من العام 2020 توفر المدرسة الافتراضية خدمات التعليم النوعي مجاناً للطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الحادي عشر المتقدم، حيث تم تسجيل نحو 578 طالباً هذا العام من 15 جنسية مختلفة، وتتم متابعة أداء المدرسة بصورة مستمرة من قبل الدائرة بما يضمن جودة مخرجات التعليم.

الحضور

حضرالاجتماع حسين بن إبراهيم الحمادي وزيرالتربية والتعليم وجميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام وناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين و حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والدكتورأحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب و زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أمين عام المجلس وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي وسارة عوض عيسى مسلم رئيسة دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي والدكتور عبدالله محمد الكرم مديرعام هيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة التعليم الخاص - الشارقة و محمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.

(وام)