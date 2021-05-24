شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تترأس الاجتماع الـ47 للجنة الإقليمية للسياحة العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تترأس دولة الإمارات الاجتماع الـ 47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية الذي تستضيفه مدينة الرياض خلال يومي 26 و27 مايو/ أيار الجاري.

ويمثل الدولة خلال الاجتماع وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أهمية اجتماع اللجنة في دعم مسيرة التنمية السياحية المستدامة في كافة دول المنطقة؛ حيث يمثل منصة تعاون؛ تهدف إلى وضع خطط سياحية مشتركة، لتعزيز فرص نمو قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة. وأضاف: «يشهد الاجتماع أجندة حافلة بالفعاليات والتي من شأنها المساهمة في انتعاش قطاع السياحة بدول المنطقة. ونأمل الخروج بتوصيات مهمة لتسريع مرحلة التعافي واستعادة الحركة السياحية إلى مستويات ما قبل الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد- 19».

وتشارك دولة الإمارات على هامش الاجتماع للجنة في افتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية بالرياض، وفعاليات «مؤتمر إنعاش السياحة بدول المنطقة».