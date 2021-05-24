بواسطة زورق مفخخ .. الإمارات تدين محاولة الهجوم الحوثية في البحر الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - أعربت دولة الإمارات، الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تنفيذ هجوم من خلال زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، اعترضته قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية "أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية"، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وشددت الوزارة على "أن دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلا جديدا على سعي جماعة الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت دولة الإمارات "تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية"

كذلك دان البرلمان العربي، عملية الهجوم العدائي الوشيك بزورق مفخخ قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بجنوب البحر الأحمر، والتي نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في إحباطها والتصدي لها بنجاح، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحذر البرلمان العربي، في بيان له اليوم الاثنين، من استمرار تهديد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر بوصفه واحدا من أهم الممرات المائية في العالم، باستخدام الزوارق المفخخة، عاداً تلك الممارسات التي تعد تحدياً سافراً للمواثيق والقوانين الدولية وعملاً إرهابياً جباناً يمثل تهديداً خطيراً لحركة التجارة والأمن والسلم الدوليين.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، لاتخاذ موقف حازم لردع هذه الممارسات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم التي تقف ورائها إيران وتؤدي دورا أساسيا في هذه المحاولات بتزويدها جماعة الحوثي بالأسلحة والصواريخ، التي تشكل خطورة على الأمن البحري المحلي والعالمي يتولى التخطيط لها النظام الإيراني لتهديد خطوط الملاحة الدولية.

إحباط هجوم عدائي وشيك

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، إحباط هجوم عدائي وشيك، كان ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بصدد شنه في جنوبي البحر الأحمر.

وقال التحالف العربي إن الميليشيات الحوثية كانت تعتزم شن الهجوم عبر زورق مفخخ، مشددا على أن "استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجاره العالمية".

وأكد أن المتمردين الحوثيين الموالين لإيران"يتخذون من اتفاق ستوكهولم مظلة لاطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة"، المطلة على البحر الأحمر.