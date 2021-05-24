تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر السعر في بنوك 8 أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الإسكندرية، وقناة السويس إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.60جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والبركة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.73جنيه للبيع.