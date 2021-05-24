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السعودية تمدد تأشيرات وإقامات الأجانب الموجودين خارجها إلكترونيا ومجانا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

أعلنت السلطات اليوم الاثنين أنها بدأت بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي، وحتى الثاني من يونيو القادم.

وذكرت المديرية العامة للجوازات السعودية، في بيان اليوم، أن هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة ، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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