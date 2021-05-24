الصين / مصرع 21 شخصًا خلال ماراطون جبلي

اسماعيل عبد الحي - لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم خلال ماراطون جبلي على مسافة 100 كم بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين، عندما تساقطت كميات معتبرة من البرد والمطر وهبت رياح قوية في المنطقة، حسب ما أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد .

وأوضحت الوكالة أنه في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر أمس السبت، ضربت موجة من البرد والأمطار المتجمدة والعواصف عالية الإرتفاع بين الكيلو 20 والكيلو 31 مرحلة السباق.

وعانى المشاركون من عدم الإرتياح الجسدي وفقدان درجة حرارة الجسم جراء الإنخفاض المفاجئ في درجة حرارة الهواء.

وأضافت "شينخوا" :" حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، عُثر على 21 شخصا فارقوا الحياة"، مشيرة إلى أن "الحكومات المحلية أطلقت إستجابة طارئة وحشدت أكثر من 700 منقذ للبحث عن المفقودين".

وذكرت أن درجة الحرارة إنخفضت مجددا خلال الليل نظرا للتضاريس والطوبوغرافيا المعقدة للمنطقة، ما جعل البحث والإنقاذ أكثر صعوبة.

وحتى الساعة الثالثة من صباح اليوم الأحد، تأكدت سلامة 151 مشاركا، بينهم خمسة أصيبوا بإصابات طفيفة ويخضعون للعلاج في المستشفى وحالتهم مستقرة.

وأشارت "شينخوا" إلى أن 172 شخصا شاركوا في السباق .