التحالف يستعيد طفلا يمنيا جنده الحوثيون

وأوضح العميد المالكي أن إجراءات إعادة وتسليم الطفل للحكومة اليمنية الشرعية تمت بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمختصين من قيادة القوات المشتركة للتحالف.
وبين العميد المالكي أن وحدة حماية الأطفال في النزاع المسلح بقيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإعادة تأهيل وتسليم ما مجموعه (147) طفلا يمنيا منذ بداية الأزمة اليمنية تم تجنيدهم واستغلالهم والزج بهم في العمليات القتالية على الحدود الجنوبية للمملكة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.
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