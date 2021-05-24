تفاصيل لقاء وزير الخارجية المصري والرئيس الفلسطيني

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن وزير الخارجية سامح شكري أكد على الحاجة لوقف الممارسات التي تقوض السلام وتؤجج العنف بين إسرائيل والفلسطينيين بما في ذلك في القدس الشرقية.

وأضاف البيان أن شكري اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله وبحثا "سبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية".

وتابع أنهما بحثا أيضا "سبل توفير المناخ الملائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل".