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هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 23 دقيقة

آثار من الهجوم على قاعدة عين الأسد - أرشيفية

اعلن متحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة أن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى تعرضت لهجوم بصاروخ الاثنين، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكر المتحدث باسم التحالف الكولونيل الأميركي واين ماروتو، على تويتر أن “التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم وقع بعد ظهر يوم الاثنين”، مضيفا أنه يجري تقييم الأضرار.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية بصورة منتظمة على قواتها في العراق. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم اليوم الاثنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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