هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 23 دقيقة

آثار من الهجوم على قاعدة عين الأسد - أرشيفية

اعلن متحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة أن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى تعرضت لهجوم بصاروخ الاثنين، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكر المتحدث باسم التحالف الكولونيل الأميركي واين ماروتو، على تويتر أن “التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم وقع بعد ظهر يوم الاثنين”، مضيفا أنه يجري تقييم الأضرار.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية بصورة منتظمة على قواتها في العراق. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم اليوم الاثنين.