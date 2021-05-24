رسالتان منفصلتان من خامنئي إلى هنية والنخالة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - مايو - 2021 2:22 مساءً

رداً على رسالتي رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية و الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي”زياد النخالة، بعث المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، رسالتين منفصلتين إلى كل منهما.

أكد خامنئي في الرسالتين المنفصلتين، أن “قلوبنا معكم في ميادين الجهاد، وستشهدون النصر النهائي”.

وفي رسالته إلى إسماعيل هنية، قال خامنئي: “لقد تلقيت رسالتكم التي شرحتم وحللتم فيها ملامح الجهاد الأخيرة في فلسطين”، مضيفاً “إن جهادكم ومقاومتكم بوجه الظلم والكفر والاستكبار مورد رضا الله العزيز القدير.. ستنتصرون بحول الله وقوته وتطهرون الأرض المقدسة من لوث الغاصبين إن شاء الله”.

في حين نصت الرسالة الموجهة إلى زياد النحالة على ما يلي: “تلقيت الرسالة الأخوية المرسلة من جنابكم، إن جهادكم الكبير وانتصاركم أيها الاخوة الفلسطينيون أقر عيون محبيكم في انحاء العالم”، مضيفاً “إن قلوبنا حاضرة معكم في ميادين جهادكم وندعو لكم دائما باستمرار الانتصارات، إن الوعد الإلهي حق، وستشهدون النصر الإلهي ان شاء الله وبحوله وقوته”، وذلك بحسب “إرنا”.