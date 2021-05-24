قيادة القوات المشتركة للتحالف تسلم الحكومة اليمنية أحد الأطفال المجندين من قبل الميليشيا الحوثية

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سلمت أحد الأطفال اليمنيين المجندين من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إلى الحكومة اليمنية الشرعية".



وأضاف العميد المالكي في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) " أن إجراءات إعادة وتسليم الطفل للحكومة اليمنية الشرعية تمت بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمختصين من قيادة القوات المشتركة للتحالف".

واشار العميد المالكي، الى أن وحدة حماية الأطفال في النزاع المسلح بقيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإعادة تأهيل وتسليم ما مجموعه (147) طفلاً يمنيًا منذ بداية الأزمة اليمنية تم تجنيدهم واستغلالهم والزج بهم في العمليات القتالية على الحدود الجنوبية للمملكة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.