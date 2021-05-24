روسيا توجه تحذير شديد لتركيا

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أنقرة من تغذية المشاعر العسكرية في كييف ضد موسكو.



وقال لافروف في حوار مع صحيفة ”أرغومينتي إي فاكتي“: ”ندعو السلطات التركية إلى تحليل الموقف بعناية والتوقف عن تغذية المشاعر العدوانية في أوكرانيا“.

وأضاف محذرا: ”نحن واضحون جدا بأن تشجيع المبادرات الأوكرانية العدوانية في شبه جزيرة القرم هو بمثابة تعدٍّ على وحدة أراضي روسيا“.

وتابع: ”نأمل أن تعدّل أنقرة مسارها في ضوء مخاوفنا المشروعة“.