شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات في انفجار عبوة ناسفة غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع اليوم في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعها مجهولون في عربة للخضروات على أحد الطرق في مدينة كويتا، وأدى انفجارها إلى حدوث خسائر مادية إلى جانب إصابة خمسة من المارة.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى القريب، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.