التحالف الدولي ضد داعش: استهداف قاعدة "عين الأسد" العراقية بقصف صاروخي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي إن قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تضم قوات أمريكية وتقع في محافظة الأنبار غربي العراق تعرضت لقصف صاروخي.

وأضاف أن القصف مجهول المصدر لم يسفر عن خسائر بشرية.

وتعرضت القاعدة نفسها قبل أيام إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة، لكنها لم تتسبب بأي إصابات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف غير أنه يأتي بعد يومين على بيان "تنسيقية المقاومة العراقية" التي أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.

وبلغت الهجمات مستوى جديداً منتصف أبريل/نيسان حين نفّذت فصائل عراقية موالية لإيران لأول مرة هجوماً بطائرة مسيّرة مفخّخة على قاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين في مطار أربيل شمال البلاد.

ومنذ سنة ونصف السنة، تقوم فصائل موالية لإيران وفي بعض الأحيان بدون تبنيها أو تعلن مسؤوليتها بأسماء مجموعات غير معروفة، بإطلاق صواريخ تستهدف 2500 جندي أمريكي لا يزالون في العراق وكذلك السفارة الأمريكية في بغداد.