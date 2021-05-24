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روسيا توجه تحذير شديد لتركيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أنقرة من تغذية المشاعر العسكرية في كييف ضد موسكو.

 

وقال لافروف في حوار مع صحيفة ”أرغومينتي إي فاكتي“: ”ندعو السلطات التركية إلى تحليل الموقف بعناية والتوقف عن تغذية المشاعر العدوانية في أوكرانيا“.

 

وأضاف محذرا: ”نحن واضحون جدا بأن تشجيع المبادرات الأوكرانية العدوانية في شبه جزيرة القرم هو بمثابة تعدٍّ على وحدة أراضي روسيا“.

 

وتابع: ”نأمل أن تعدّل أنقرة مسارها في ضوء مخاوفنا المشروعة“.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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