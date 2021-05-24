منظمة "الصحة العالمية": 115 ألف موظف صحي توفوا بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد-19 تسبب بوفاة 115 ألف موظف في مجال الصحة والرعاية حول العالم منذ أن ظهر الوباء.



وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مستهل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة : "على مدى 18 شهرا، وقف العاملون في مجال الصحة والرعاية في أنحاء العالم على الحافة بين الحياة والموت".

وأضاف "أصيب العديد منهم بينما تسجيل (الحالات رسميا) قليل، نقدّر بأن 155 ألف موظف على الأقل في مجال الصحة والرعاية دفعوا الثمن الأكبر لخدمة الآخرين".

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى بذل جهود دولية كبيرة لضمان تطعيم 10 في المئة من سكان كل دولة ضد كوفيد-19 بحلول أيلول/سبتمبر.

وطالب جيبرييسوس بـ"تحرّك واسع لتطعيم 10 في المئة على الأقل من سكان كل دولة بحلول أيلول/سبتمبر"، وذلك في خطاب أدلى به في مستهل انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للجمعية التابعة لمنظمة الصحة.