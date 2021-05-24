وزيرا خارجية الأردن ومصر يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين في عمان مع نظيره المصري سامح شكري مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام.



وقال الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع شكري، إن "ما تقوم به إسرائيل في حي الشيخ جراح يهدد بانفجار الأمور مرة أخرى" في الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن "الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، والتصعيد يمكن أن يتفجر مرة أخرى إذا لم تحل جذور الصراع"، مشددا على أن "المساس بالقدس، هو أسرع الطرق لتفجير الصراع ،واستفزاز مشاعر المسلمين".

وأكد، وفق وكالة الأنباء الأردنية، أن تهجير سكان حي الشيخ جراح جريمة حرب لا يمكن السماح بها، وأنه "لا سلاماً شاملاً إلا بانتهاء الاحتلال والتوصل إلى حل الدولتين".

ومن جانبه، قال شكري إن ما تفعله "إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس يحتم التواصل مع الأردن"، مشيرا إلى أن مصر تواصل التشاور كذلك مع مختلف الشركاء لتحقيق الاستقرار في المنطقة.